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РИА НовостиРИА НовостиМесси заявил, что футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты

Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что игроки клуба в связи со сложными экономическими условиями из-за пандемии коронавируса пошли на 70-процентное сокращение зарплат, а также окажут финансовую помощь сотрудникам клуба, чтобы те могли получать жалование в полном объеме.
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с чего всё началось
Лионель Месси на своей странице в Instagram
 сообщил о том, что игроки «Барселоны» добровольно согласились на урезание своих зарплат на 70% на время пандемии коронавируса.
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