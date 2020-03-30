с чего всё началось

Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что игроки клуба в связи со сложными экономическими условиями из-за пандемии коронавируса пошли на 70-процентное сокращение зарплат, а также окажут финансовую помощь сотрудникам клуба, чтобы те могли получать жалование в полном объеме.

Месси заявил, что футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты

Спорт день за днем

Происшествия В Красноярске убили семью из трех человек Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.

Экономика Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Политика В России начался весенний призыв в армию В России начинается весенний призыв в армию. Вооруженные силы, как и год назад, должны пополнить около 135 тысяч человек.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Здоровье Российские военные медики расширяют фронт борьбы с пандемией «Тридцатого марта бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», – говорится в сообщении российского Министерства обороны.

Общество На Камчатке введён режим самоизоляции На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 35 пациентов Более 300 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, у 153 тест на коронавирус положительный, четверо из них на ИВЛ, сообщил главврач больницы Денис Проценко.

Экономика Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов).

Общество Все регионы Северного Кавказа ввели режим самоизоляции Северный Кавказ стал третьим федеральным округом в России, где все регионы ввели режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса, последней стала Северная Осетия, сообщает РИА Новости.

Общество У большинства россиян не оказалось сбережений в кризис Почти две трети россиян (63,6%) не имеют никаких сбережений, которые позволят им пройти кризис, сообщает «РБК» со ссылкой на социологический опрос центра «Перспектива».

Общество В Дагестане введён домашний режим изоляции Глава РД Владимир Васильев накануне подписал указ о дополнительных мерах предотвращения распространения коронавируса.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.

Общество На Дону ввели режим всеобщей изоляции В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.

Хоккей «Адмирал» лишится финансирования и вылетит из КХЛ из-за коронавируса Правительство Приморского края приняло решение о прекращении финансирования профессиональных спортивных клубов региона, в этой связи следующий чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пропустит «Адмирал» из Владивостока.

Здоровье Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.