Коронавирус
РИА НовостиМесси заявил, что футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты
Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что игроки клуба в связи со сложными экономическими условиями из-за пандемии коронавируса пошли на 70-процентное сокращение зарплат, а также окажут финансовую помощь сотрудникам клуба, чтобы те могли получать жалование в полном объеме.
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с чего всё началось
Лионель Месси на своей странице в Instagram сообщил о том, что игроки «Барселоны» добровольно согласились на урезание своих зарплат на 70% на время пандемии коронавируса.Коммерсантъ30 марта в 11:20
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Месси спасает «Барсу» от финансового краха. Игрокам урезали зарплаты на 70 процентов
Спорт-Экспресс30 марта в 13:25
Хави поддержал игроков «Барселоны», которые согласились пойти на сокращение зарплаты
Sport.ru30 марта в 09:58
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