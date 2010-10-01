Футбол
Нева СпортМесси мечтает поиграть в аргентинском клубе
Форвард «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы поиграть за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Проблема в том, что его сыну Тьяго не нравится в Аргентине. По словам Месси, он с детства мечтал играл в Аргентине за этот клуб, но сейчас у него семья, трое детей и он живет в месте, где спокоен.
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Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
Суд в Кривом Роге признал украинца виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» — он носил футболку с гербом СССР.
Lenta.ru 07:17
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Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Кировом
Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, ещё девять пострадали.
RT на русском вчера в 14:57
Общество
Европа переходит на зимнее время
Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
Российская газета 06:00
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12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Российская газета 05:19
Фигурное катание
Российская фигуристка Трусова победила на Skate Canada
Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова победила на втором этапе Гран-при в Канаде.
Московский Комсомолец 02:36
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
РБК 05:14
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Культура
Алексинец прошел слепые прослушивания в шоу «Голос»
Тульские СМИ вчера в 07:32
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза 00:31
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 25 октября в 06:51
Футбол
«Спартак» показал, как готовится к игре с «Локомотивом»
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видео с тренировки перед центральным матчем - столичным дерби с «Локомотивом».
ТК Звезда 07:22
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Гаджеты
Apple требует от владельцев iPhone 5 обновить iOS
Стоит сказать, что данная проблема затрагивает минимальную часть всех владельцев iOS-гаджетов.
The GEEK 06:38
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Армия и оружие
Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20
На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20.
Военное обозрение 07:44
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
REGNUM вчера в 03:19
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)
RT на русском 05:53
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Авто
Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию
В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.
iXBT.com 06:17
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
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