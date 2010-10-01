Футбол

Нева СпортНева СпортМесси мечтает поиграть в аргентинском клубе

Форвард «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы поиграть за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Проблема в том, что его сыну Тьяго не нравится в Аргентине. По словам Месси, он с детства мечтал играл в Аргентине за этот клуб, но сейчас у него семья, трое детей и он живет в месте, где спокоен.
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