Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМесси заявил, что не собирается уходить из «Барселоны»

Футболист считает этот клуб своим домом Капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не собирается покидать клуб, передает "360". В СМИ появилась информация, что контракт аргентинца предусматривает, что футболист может уйти из команды в конце любого сезона.
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