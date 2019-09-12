Футбол
Аргументы и ФактыМесси заявил, что не собирается уходить из «Барселоны»
Футболист считает этот клуб своим домом Капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не собирается покидать клуб, передает "360". В СМИ появилась информация, что контракт аргентинца предусматривает, что футболист может уйти из команды в конце любого сезона.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Политика
Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию
Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.
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Американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.
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«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»
Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
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Росстат назвал средний возраст жителей России
Самым молодым регионом страны стала Чечня. Средний возраст жителя республики — 28,68 года.
Вечерняя Москва 00:17
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В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ
Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.
Газета.Ru 12:13
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Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
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Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не против поработать в России
Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России.
РИА Новости 15:59
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Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
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Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли
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Netflix случайно «слил» дату премьеры «Ведьмака»
В соцсетях компании Netflix случайно проболтались о дате выхода одного из самых ожидаемых сериалов этого года - "Ведьмак".
Российская газета 14:25
Экономика
Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ
Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Футбол
Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную
Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.
Чемпионат 14:09
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Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
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«Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.
Профиль 14:32
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе
В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.
Известия 15:03
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Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней
Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.
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Социальная сеть "ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina.
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В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
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На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
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Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру фильма
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Футбол
Каррера оценил шансы «Локомотива» на победу над «Ювентусом»
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что туринский "Ювентус" перед матчами против столичного "Локомотива" в Лиге чемпионов является фаворитом только на бумаге.
Газета.Ru 16:22
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Опрос показал отношение работодателей к четырехдневной рабочей неделе
Большинство (76%) работодателей в России не рассматривают переход на сокращенную неделю, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса компании HeadHunter.
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