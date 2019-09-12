Футболист считает этот клуб своим домом Капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не собирается покидать клуб, передает "360". В СМИ появилась информация, что контракт аргентинца предусматривает, что футболист может уйти из команды в конце любого сезона.

Месси заявил, что не собирается уходить из «Барселоны»

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