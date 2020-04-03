«Звезда» попросила врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, где можно заразиться коронавирусом сейчас, во время карантина.

с чего всё началось

Специалисты назвали места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом; при их посещении следует пользоваться одноразовыми перчатками. Посетители магазинов, аптек и заправок больше всего рискуют заразиться коронавирусаом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал "Звезда".

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