На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11. В Москве стоимость такой услуги доходит до 400 тысяч рублей. Судя по онлайн-доскам Avito, места в очереди начали продаваться неделю назад, еще до презентации новинок от Apple.

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

Экономика Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Интернет Бета-версию единого радиоплеера представят в ноябре Бета-версия единого радиоплеера, который соединит на одной платформе форматы, существующие в федеральном FM-диапазоне, будет представлена в ноябре.

Происшествия В региональных штабах Навального проходят обыски В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

Политика Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Политика Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России "Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.

Общество Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет Чиновники уточняют, что сервис начнет работу к 2022 году. Тогда женщины будут выходить на пенсию в 57 лет, а мужчины – в 62 года.

Политика В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине О планах распространения суверенитета Израиля на Иорданскую долину премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил во вторник.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Армия и оружие Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.

Кино Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.

Здоровье В Минздраве заявили о снижении уровня потребления алкоголя в России По словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, уровень потребления алкогольной продукции на душу населения по итогам 2018 году снизился до 9,7 л в год.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Гринкомбанка Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.

Армия и оружие В Британии назвали самое опасное оружие России Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.

Футбол Егоров прокомментировал работу арбитров в РПЛ Работу судей на старте сезона в РПЛ прокомментировал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Футбол Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.

Политика Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

Гаджеты Samsung PlayGalaxy Link — запущен конкурент Steam Link В США и Южной Корее запущена бета-версия приложения Samsung PlayGalaxy Link.

Наука Ученые ТГУ изучают арктические «оазисы» в местах таяния мерзлоты Научные сотрудники лаборатории "БиоГеоКлим" Томского госуниверситета (ТГУ) в ходе изучения высокопродуктивных экосистем в условиях арктической зоны России обнаружили, что такие "оазисы" формируются также в местах активного таяния мерзлоты; это открытие позволяет переоценить значение антропогенного воздействия на арктические экосистемы, сообщает в среду пресс-служба вуза.