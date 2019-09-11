Общество
Российская газетаМеста в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11. В Москве стоимость такой услуги доходит до 400 тысяч рублей. Судя по онлайн-доскам Avito, места в очереди начали продаваться неделю назад, еще до презентации новинок от Apple.
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Общество
Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове
Взгляд.ру вчера в 19:59
Экономика
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Интернет
Бета-версию единого радиоплеера представят в ноябре
Бета-версия единого радиоплеера, который соединит на одной платформе форматы, существующие в федеральном FM-диапазоне, будет представлена в ноябре.
ТАСС вчера в 08:51
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Политика
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Волгограде
RT на русском 01:04
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.
РИА Новости 01:29
Общество
Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
Чиновники уточняют, что сервис начнет работу к 2022 году. Тогда женщины будут выходить на пенсию в 57 лет, а мужчины – в 62 года.
VSE42.RU вчера в 22:30
Политика
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
О планах распространения суверенитета Израиля на Иорданскую долину премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил во вторник.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Энергетика
Решение по «Северному потоку» лишило смысла «Северный поток-2»
Предполагалось, что "Газпром" с "Северным потоком-2" получит исключение из этого правила, принятого уже после начала строительства газопровода.
Утро.ru вчера в 03:50
Кино
Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона
Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.
Kinonews.ru вчера в 16:42
Здоровье
В Минздраве заявили о снижении уровня потребления алкоголя в России
По словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, уровень потребления алкогольной продукции на душу населения по итогам 2018 году снизился до 9,7 л в год.
Военное обозрение вчера в 08:36
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru вчера в 10:38
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.
Известия вчера в 21:07
Армия и оружие
В Британии назвали самое опасное оружие России
Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Футбол
Егоров прокомментировал работу арбитров в РПЛ
Работу судей на старте сезона в РПЛ прокомментировал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
Soccer.ru 01:21
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском вчера в 16:21
Политика
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК вчера в 09:02
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости вчера в 14:05
Гаджеты
Samsung PlayGalaxy Link — запущен конкурент Steam Link
В США и Южной Корее запущена бета-версия приложения Samsung PlayGalaxy Link.
Игромания.ру вчера в 16:36
Футбол
Месси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»
Бомбардир.ру 01:21
Наука
Ученые ТГУ изучают арктические «оазисы» в местах таяния мерзлоты
Научные сотрудники лаборатории "БиоГеоКлим" Томского госуниверситета (ТГУ) в ходе изучения высокопродуктивных экосистем в условиях арктической зоны России обнаружили, что такие "оазисы" формируются также в местах активного таяния мерзлоты; это открытие позволяет переоценить значение антропогенного воздействия на арктические экосистемы, сообщает в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск вчера в 06:34
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия вчера в 09:55