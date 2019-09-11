Всего на площадке размещено 75 объявлений о продаже места в очереди. Так, в одном из объявлений команда из трех человек готова за три дня до начала продаж занять одно из первых 10 мест в очереди за 200 тысяч рублей, тогда как другие предлагают ту же услугу за 150 тысяч.

Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей

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