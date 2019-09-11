На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11. В Москве стоимость такой услуги доходит до 400 тысяч рублей. Судя по онлайн-доскам Avito, места в очереди начали продаваться неделю назад, еще до презентации новинок от Apple.

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

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