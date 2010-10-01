Армия и оружие

Rusvesna.suRusvesna.suМестных жителей заставляют жить с «всушниками», расчёт гаубицы «отработал» по «Ниве»: сводка

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Недовольство жителей вызвано преступными действиями предприимчивых военнослужащих 57-й бригады, которые, прибывая в зону «ООС», заселяются в ранее занимаемые 56-й бригадой дома местных жителей.
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