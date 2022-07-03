Вице-премьер РФ Александр Новак назвал шаги в направлении ограничения цен на нефть из РФ очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы, что, по его словам, может привести только к дисбалансу рынка и дефициту энергоресурсов, а следовательно и к росту цен.