Вице-премьер РФ Александр Новак назвал шаги в направлении ограничения цен на нефть из РФ очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы, что, по его словам, может привести только к дисбалансу рынка и дефициту энергоресурсов, а следовательно и к росту цен.
"Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", - написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.