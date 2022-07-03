Будьте в Плюсе

Место IKEA, Volkswagen и других западных гигантов займут компании из Индии и Китая

На место IKEA, Volkswagen и других западных гигантов готовы прийти партнеры из БРИКС — Китай, Индия, а также Иран.
Народные новости
С рынка ушли 58 процентов западных компаний.
РИА Новости
"Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России", — заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости
Также Москва сотрудничает с Тегераном: Россия будет поставлять сталь, а Иран экспортировать автозапчасти и стройматериалы.
ФАН

Подробнее о событии

Место IKEA, Volkswagen и других западных гигантов займут компании из Индии и Китая
Народные новости03:30
Кто займет место IKEA, Volkswagen и других западных гигантов
РИА Новости01:00
Самое цитируемое
Обозреватель Попова рассказала, кто займет место ушедших из России западных гигантов
ФАН03:22
Xiaomi займет место Apple: Кто из брендов занимает освободившиеся полки магазинов
Banki Loans03:04
Кто же займет место IKEA, Volkswagen и других западных гигантов
ИА SM-News03:51

Интересное

Daily Mail: британский офицер Мальстер выгнал из дома семью из Украины с пятью детьми

Британский офицер Дадли Мальстер (Dudley Malster) выгнал на улицу семью украинских беженцев с пятью детьми.
Lenta.ru21:23

Советник в офисе Зеленского: «В августе Херсон будет освобождён украинскими войсками»

По словам Арестовича, «в августе Херсон будет освобождён украинскими войсками».
Военное обозрение03:51

Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть РФ должен снизить ее стоимость вдвое

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал шаги в направлении ограничения цен на нефть из РФ очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы, что, по его словам, может привести только к дисбалансу рынка и дефициту энергоресурсов, а следовательно и к росту цен.
ТАСС03:40

Ливийская армия перешла на сторону протестующих и поддержала их требования

Ливийская народная армия (ЛНА) перешла в субботу на сторону протестующих.
ТАСС17:48

Сенатор Клишас назвал гибель жителей Белгорода прямым актом агрессии со стороны Украины

"Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", - написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
РИА Новости03:06

ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском

Целая группа ракет украинской стороны была сбита ПВО ВС России.
Pravda.Ru01:26

Арестованный по подозрению в госизмене ученый из НГУ Колкер умер после помещения в СИЗО

Умер заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер, который был арестован по подозрению в госизмене.
Lenta.ru02:42

Автомобили ГИБДД могут оснастить системами распознавания лиц

Патрульные автомобили Госавтоинспекции могут в ближайшее время оборудовать интеллектуальными системами распознавания лиц, а также автоматической фотовидеофиксацией автомобилей.
Коммерсантъ01:25

Yle: в Финляндии предложили разместить базу НАТО в Южной Карелии, на границе с Россией

Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву предложил разместить базу Североатлантического альянса на территории Южной Карелии, региона Финляндии, граничащего с Россией.
RT на русском00:20

Новый ракетный удар по острову Змеиный сделал больше невозможной высадку десанта

По острову Змеиный нанесен новый ракетный удар, из-за которого высадка десанта больше невозможна. Об этом стало известно solenka.info.
Solenka.info01:27