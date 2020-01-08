Происшествия
News.ruМесто крушения Boeing в Тегеране расчистили от улик
Место крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране расчистили от мусора и забрали улики. Как сообщает журналистка CBS Элизабет Палмер, по словам местных жителей, почти все обломки самолёта были разобраны ещё 9 января.
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Культура
Путина просят спасти курскую культуру от мракобесия
На сайте change.org появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину.
Экономика
Росстат: инфляция в 2019 году составила 3%
По данным Росстата, за 2019 год инфляция в стране составила 3%, что совпало с предварительными прогнозами.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Экономика
Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие»
Касперская вошла в наблюдательный совет принадлежащего ЦБ «Открытия» летом 2018 г. В наблюдательные советы банков не могут входить лица, имевшие возможность оказывать влияние на банк, у которого отозвали лицензию, говорится в законе о банковской деятельности.
Политика
Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Происшествия
Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом
Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.
Авто
В России подняли цены на новые автомобили
Политика
Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии
Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Происшествия
Контрактника из Башкирии нашли мертвым в Хабаровском крае
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Технологии
Apple обвиняется в краже технологий для использования в «умных» часах
Американский производитель технологий мониторинга здоровья Masimo обвинил Apple в незаконном использовании своей методики отслеживания состояния пациентов в «умных» часах Apple Watch.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Политика
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing
Армия и оружие
Украинский Boeing 737 могли атаковать сразу двумя ракетами
Армия и оружие
Мирные жители Турции не поддерживают переброску войск в Ливию
Граждане Турции высказали свое мнение о переброске турецких войск в Ливию для поддержки местных террористов, засевших в Триполи.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол