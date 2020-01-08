Происшествия

News.ruNews.ruМесто крушения Boeing в Тегеране расчистили от улик

Место крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране расчистили от мусора и забрали улики. Как сообщает журналистка CBS Элизабет Палмер, по словам местных жителей, почти все обломки самолёта были разобраны ещё 9 января.
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Иранские власти уже зачистили от обломков все место крушения украинского самолета

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СBS: c места крушения Boeing в Тегеране убрали улики

Газета.Ru08:48

Место крушения лайнера «Украинских авиалиний» к западу от Тегерана еще накануне было зачищено властями от обломков

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Место крушения Boeing в Тегеране расчистили от улик

News.ru08:12

С места крушения Boeing в Тегеране убрали почти все обломки

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Иран открестился от зачистки бульдозером обломков упавшего «Боинга»

Lenta.ru09:15
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По данным Росстата, за 2019 год инфляция в стране составила 3%, что совпало с предварительными прогнозами.
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Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова.
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Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Армия и оружие

Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17

Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
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Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
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Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом

Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.
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В России подняли цены на новые автомобили

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Евразия Daily 03:35
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Общество

Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии

Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.
Интерфакс 08:17
Происшествия

В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье

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Происшествия

Контрактника из Башкирии нашли мертвым в Хабаровском крае

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В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
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У смартфона Samsung Galaxy A51 может появиться новая версия

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Технологии

Apple обвиняется в краже технологий для использования в «умных» часах

Американский производитель технологий мониторинга здоровья Masimo обвинил Apple в незаконном использовании своей методики отслеживания состояния пациентов в «умных» часах Apple Watch.
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Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие

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Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
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Политика

Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing

Пятый канал вчера в 20:25
Армия и оружие

Украинский Boeing 737 могли атаковать сразу двумя ракетами

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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

РБК 04:11
Армия и оружие

Мирные жители Турции не поддерживают переброску войск в Ливию

Граждане Турции высказали свое мнение о переброске турецких войск в Ливию для поддержки местных террористов, засевших в Триполи.
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Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

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