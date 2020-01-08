Место крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране расчистили от мусора и забрали улики. Как сообщает журналистка CBS Элизабет Палмер, по словам местных жителей, почти все обломки самолёта были разобраны ещё 9 января.

Место крушения Boeing в Тегеране расчистили от улик

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