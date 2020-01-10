Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте журналистка CBS Элизабет Палмер. По ее словам, местные жители рассказали, что практически все части самолета были разобраны еще 9 января.

Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик

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