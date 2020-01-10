Общество
Lenta.ruМесто крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте журналистка CBS Элизабет Палмер. По ее словам, местные жители рассказали, что практически все части самолета были разобраны еще 9 января.
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Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Космос
Сверхмассивная черная дыра выбросила в сторону Земли мощные джеты
Самая известная черная дыра во Вселенной, фото которой ученым удалось получить в прошлом году, испустила в сторону Земли мощный джет.
Политика
В МИД РФ призвали не спешить возлагать на Иран вину за гибель Boeing
Возлагать ответственность за крушение под Тегераном украинского авиалайнера Boeing 737−8KV на Иран преждевременно, сообщил 10 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Общество
На Украине арестовали паломника-инвалида из Севастополя
Задержанный севастополец является глухонемым. Он инвалид по слуху III группы.
Армия и оружие
Момент запуска «Калибра» на учениях в Черном море попал на видео
Телеканалу «Звезда» удалось заснять пуск ракет «Калибр» на учениях в Черном море.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа
Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Политика
НАТО верит сообщениям СМИ о возможном поражении украинского Boeing ракетой
НАТО не видит оснований не верить сообщениям СМИ о возможном поражении украинского самолета Boeing 737 иранской ракетой.
Биатлон
Союз биатлонистов России имеет долг в размере 700 тыс. евро
Чепиков в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, что организация должна Международному союзу биатлонистов (IBU) около 700 тыс. евро.
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Общество
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Политика
Зеленский получил от США важные данные по крушению «Боинга» в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил от американской стороны данные, важные для расследования причин крушения самолета «Боинг-737» в Иране.
Музыка
Группа BTS объявила о выходе альбома Map of the Soul: 7
В своем аккаунте в соцсети южнокорейская группа BTS сообщила, что новый альбом Map of the Soul: 7 выходит 21 февраля, предзаказ на него откроется уже завтра 9 января.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма
Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Происшествия
Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение
В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Политика
Россия и страны ЕС смогут помочь Ирану в расшифровке «черных ящиков»
«Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных черного ящика, и если мы не сможем загрузить их, мы получим помощь от четырех стран — России, Украины, Франции или Канады», — приводит слова Разайефара издание.
Политика
Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока»
Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».