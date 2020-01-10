Происшествия
Lenta.ruМесто крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте журналистка CBS Элизабет Палмер. По ее словам, местные жители рассказали, что практические все части самолета были разобраны еще 9 января.
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Экономика
55,4 млрд рублей составили сборы кинотеатров в России в прошлом году
На фильмы российского производства был продан практически каждый четвертый билет - 23%.
Происшествия
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Общество
Курганец, из-за которого разрешили слежку за всеми Романами, пожалуется в суд
«Отдельно хочу отметить, что постановления судей написаны „под копирку“, т. е. слово в слово, буква в букву и все знаки пунктуации повторяют друг друга», — рассказал обвиняемый.
Футбол
Игроки «Зенита» вышли из отпуска и проходят медосмотр
В пятницу у игроков Зенита завершился отпуск, сообщает официальный сайт клуба.
Политика
Путин заявил о недостаточном внимании к вопросу водоснабжения Крыма
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина умилила поклонников своими детскими снимками
Телеведущая уже устала опровергать эти слухи. Она решила показать всем сомневающимся детские снимки. На фото звезде всего один годик.
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Космос
Телескопом TESS обнаружен потенциально обитаемый «двойник» Земли
Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA сообщили, что телескоп TESS впервые с момента своего запуска обнаружил экзопланету, похожую на Землю сразу в двух отношениях.
Технологии
Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений
Ряд международных правозащитных организаций направили совместное открытое письмо генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю с просьбой пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны на операционной системе Google Android.
Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Футбол
Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
Шоу-бизнес
Меган Маркл сняла обручальное кольцо
Не стало исключением и обручальное кольцо, а также кольцо верности, которое принц Гарри подарил ей на первую годовщину свадьбы.
Игры
Слухи: Ubisoft выпустит продолжение Prince of Persia: The Two Thrones
Проект выйдет на консолях как текущего, так и следующего поколений. Dark Babylon продолжит историю The Two Thrones.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Технологии
Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие
Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Футбол
Сборная Финляндии поселится в Репино на время Евро-2020
Как сообщают в пресс-службе сборной, футболисты разместятся на базе в Репино, а на тренировки будут отправляться на арену в Зеленогорске.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.