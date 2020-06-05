Общество

ТВ ЦентрТВ ЦентрМесто разлива дизтоплива в Норильске удалось локализовать

Спасатели локализовали место разлива дизельного топлива на месте аварии в Норильске. "На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов", - заявили РИА Новости в МЧС России.
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МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

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