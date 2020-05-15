Экономика
РБКМесяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
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Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Общество
Цифровые пропуска на Сахалине ввели, чтобы не оплачивать обсервацию
Sakh.com стало известно об истинных причинах введения цифровых пропусков в Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 18:52
Армия и оружие
«Князь Владимир» вышел в море на контрольные испытания
Военное дело вчера в 00:35
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Политика
Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты
Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru 18:46
Происшествия
В Ленинградской области произошёл пожар в здании торгового комплекса
В МЧС сообщили, что в здании торгового комплекса в Ленинградской области произошло возгорание.
RT на русском 17:57
Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Игры
Ubisoft планирует выпустить «самую амбициозную» игровую линейку в индустрии
Компания рассказала об успехах своих игр, а также заявила, что до конца следующего фискального года выпустит «самую амбициозную линейку в индустрии».
CyberSport.ru 15:37
Общество
В Минпросвещения разъяснили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение ЕГЭ перенесено на более позднюю дату. При этом точные сроки пока не определены.
Моя Москва.онлайн 05:17
Политика
Италия планирует создать специальный «туристический коридор» с Россией
Власти Италии работают над созданием «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе итальянцы рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и КНР.
Аргументы недели 15:17
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
Экономика
Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд
Конечная цена снижается в среднем на 0,1–0,2 процентных пункта еженедельно за счёт скидок, которые предоставляют собственники покупателям, — заявил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
News.ru 09:07
Политика
Путин: министр образования Фальков переболел коронавирусом
Путин: министр образования Фальков переболел коронавирусом Глава министерства высшего образования и науки Валерий Фальков переболел коронавирусом, сообщил президент Владимир Путин.
Медиазона 08:11
Экономика
Аренда жилья может подешеветь после окончания самоизоляции
В целом по России, как отмечал ранее портал "Мир квартир", цены на съемное жилье за апрель несколько снизились.
Российская газета 04:58
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска 12:08
Политика
Козак рассказал о переговорах по Донбассу в Берлине
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак поучаствовал в прошедших в Берлине переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Аргументы и Факты вчера в 14:03
Армия и оружие
Двенадцатый самолет с российскими военными вернулся из Италии
В России приземлился 12-й самолет ВКС с вернувшимися из Италии российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом, сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру 16:48
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь начнут работать
Обо всем сообщили на страницах ТЦ во «Вконтакте». «Мега Дыбнко» и «Мега Парнас» начнут работать с 15 мая – спустя полтора месяца перерыва.
Gazeta.SPb 15:15
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ 15:17
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
Общество
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28