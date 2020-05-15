В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10–17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

Кино Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года. 5

Политика Грызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня По вине Киева участники контактной группы снова не приняли заявление о мерах по прекращению огня, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. 87

Общество Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. 115

Общество Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Технологии «Яндекс» запустил корпоративную почту и облачное хранилище Корпоративный «Яндекс.Диск» позволит выделить каждому сотруднику от 10 Гб до 2 Тб в зависимости от выбранного тарифа, а с помощью «Яндекс.Почты» можно создавать почтовые ящики в домене компании.

Общество Российские геймеры начали тратить на игры больше в период самоизоляции В течение первых четырех месяцев 2020-го порядка 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, а еще 30% - на приобретение контента в них.

Общество Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива». 19

Общество Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию Главный санитарный врач Еврейской автономной области Павел Копылов предписал уйти на самоизоляцию врио главы региона Ростиславу Гольдштейну, мэру Биробиджана Александру Головатому и другим участникам регионального оперативного штаба, так как у одного из членов штаба нашли COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Происшествия Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства «Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении. 103

Здоровье Коронавирусом заразились еще 307 нижегородцев В Нижегородской области за сутки подтверждено 307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в материалах оперативного штаба РФ. 11