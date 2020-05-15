Экономика
РБКМесяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
Что касается доли ссуд с просрочкой свыше 30 дней к общему количеству кредитов, то, по данным Национального бюро кредитных историй, в апреле она даже незначительно сократилась (расчеты НБКИ есть у РБК). Бюро не выделяло клиентов, которые впервые пропустили платеж в апреле.
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с чего всё началось
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10–17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).РБКвчера в 17:00
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