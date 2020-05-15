Экономика
СаминвесторКредитные каникулы привели к снижению доли просрочки
В ипотеке просрочка снизилась на 0,5 процентного пункта, до 1,6%, в сегменте кредитных карт - на 0,2 процентного пункта, до 9,3%. Эксперты считают, что этому способствовали программы реструктуризации задолженности, в том числе в рамках закона о кредитных каникулах.
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Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Общество
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика
МИД потребует от NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Требования опровергнуть опубликованную информацию о смертности от коронавируса в России будут переданы в редакции газет Financial Times и New York Times, 13 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова.
ИА Красная Весна 13 мая в 15:27
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Экономика
Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
РБК вчера в 10:16
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 11 жителей Кемеровской области, информирует губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:52
Общество
В мире появится первый триллионер
Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером.
Lenta.ru вчера в 22:51
Общество
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
Водители фур, застрявших у пункта пропуска с КНР в Приморье, начали массово уезжать домой, оставляя машины, сообщил РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
РИА Новости вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой
В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма вчера в 00:22
Общество
Рособрнадзор объявил дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор предполагает, что сдача единых экзаменов начнется не ранее 19 июня.
Педсовет вчера в 13:36
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Общество
В киевском отеле застряли 46 рожденных для иностранцев младенцев
Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержании в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране в связи с карантином, сообщает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 00:56
Экономика
Собственник крупнейшего месторождения палладия в Мурманской области ожидает получения лицензии
В Мурманской области продолжается работа по разработке крупнейшего в мире месторождения палладия, расположенного в Фёдоровой тундре.
Би-порт вчера в 02:08
Политика
Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
Инфорос вчера в 05:29
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
Экономика
Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
Экономика
Названы сроки восстановления российской экономики
Почти половина представителей компаний заявила, что восстановление экономики займет более одного года, в то время как 27 процентов респондентов надеются на срок от шести месяцев до года.
Lenta.ru вчера в 21:49
Гаджеты
Росс Янг раскрыл характеристики Note 20 и Note 20 Plus
Появилось достаточно много слухов о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy Note 20, но надежный инсайдер Росс Янг раскрыл полный набор характеристик, которые можно ожидать от следующих флагманских телефонов Samsung.
МИТ вчера в 09:50
Происшествия
В 165 домах для престарелых выявлены нарушения пожарной безопасности
На территории 165 объектов выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
Российская газета вчера в 23:50
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 07:45
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Газета.Ru вчера в 15:31
Автоспорт
Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren
Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо.
Somanyhorses вчера в 06:53
Общество
В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии
В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:21
Общество
Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса
В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
Lenta.ru вчера в 15:12
Здоровье
Вторая волна коронавируса в Челябинской области может быть осенью
Как сообщила сегодня, 14 мая, в ходе брифинга первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, медики прогнозируют вторую волну COVID-19 осенью этого года.
Челябинский обзор вчера в 05:25
Происшествия
Двух рыбаков нашли после 42-дневного дрейфа в Тихом океане
РИА Новости вчера в 21:14
Армия и оружие
В индийской прессе: ВМС Индии к 2030 году выйдут на третье место в мире
Военное обозрение 01:00
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия вчера в 08:10