Коронавирус
РБКМесяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10–17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
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Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Экономика
Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе
Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:15
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru вчера в 11:38
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Кондратьев подписал распоряжение о частичном выходе из карантина
По распоряжению, с 23 мая, при стабильной эпидобстановке, откроют предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские, салоны красоты, магазины стройматериалов и непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, автосалоны, автомойки и организации, оказывающие бытовые услуги.
Краснодарские известия 00:58
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Происшествия
В Подмосковье грабители напали на полицейских
Серьезные травмы получил полицейский при попытке задержания двух грабителей в магазине подмосковного Ногинска.
Российская газета вчера в 07:10
Общество
Оперштаб ЕАО по коронавирусу ушел на карантин
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый отправились в самоизоляцию после того, как у одного из членов оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обнаружили эту болезнь.
Московский Комсомолец 01:34
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок
"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос 13 мая в 07:02
Общество
Свердловский Роспотребнадзор призвал не смягчать режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал отказаться от смягчения "режима самоизоляции".
REGNUM 02:34
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Общество
В Госдуму внесен законопроект о расширении прав полицейских
Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении прав полицейских.
Деловое.ТВ 13 мая в 05:10
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Адмирал рассказал о кораблях, которые получит ЧФ России. Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.
Piter.tv вчера в 02:57
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Футбол
Тарасов защитил футболистов: «Мы не воруем деньги»
Sport24.ru вчера в 07:35
Общество
Кредиторов обяжут сохранять должникам прожиточный минимум
Инициаторами законопроекта, который обязывает кредиторам сохранять прожиточный минимум, внесли депутаты фракции партии «Едина Россия» во главе с Сергеем Неверовым.
СургутИнтерНовости 02:23
Кино
Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере
Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва 13 мая в 07:42
Политика
Президент Украины продлил запрет на российские соцсети и сайты
Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" (даже бухгалтерия "1С") под запрет попали в 2017 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко.
Вести.Ru вчера в 19:10
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM 00:23
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 вчера в 06:46
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09