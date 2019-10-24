Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruМесяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей

Самые дорогие апартаменты в деловом центре «Москва-Сити» сдаются по ставке 4 миллиона рублей в месяц, следует из материалов компании Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру». По подсчетам аналитиков, всего в октябре 2019-го в Сити арендаторам предлагается почти 300 апартаментов.
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Месяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей

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