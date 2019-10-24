Самые дорогие апартаменты в деловом центре «Москва-Сити» сдаются по ставке 4 миллиона рублей в месяц, следует из материалов компании Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру». По подсчетам аналитиков, всего в октябре 2019-го в Сити арендаторам предлагается почти 300 апартаментов.

Месяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей

Футбол «Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.

Футбол Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.

Здоровье Врач назвал первые признаки гипертонического криза У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10–20 км/ч).

Космос Стоит ли быть осторожным в био загрязнении других миров На заре космической эры было разумно подумать о том, как мы могли бы непреднамеренно загрязнить другие миры земными микробами при исследовании Солнечной системы.

Гаджеты В России начались продажи Samsung Galaxy Fold Представители Samsung уверены, что на отечественном рынке спрос на складной смартфон будет одним из самых высоких в мире.

Политика Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Гаджеты «Связной» запустил акцию по обмену домашних телефонов на смартфоны Называется она "Кладбище домашних телефонов", а ее суть заключается в том, что абсолютно каждый посетитель магазина "Связной" получит возможность обменять сданный стационарный домашний телефон на персональную скидку на покупку нового смартфона.

Политика Трамп заявил, что прежние iPhone лучше новых моделей Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался главе американской корпорации Apple Тиму Куку на странице в социальной сети «Твиттер», что кнопка «домой» на прежних моделях iPhone была удобнее.

Политика Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.

Здоровье Конференция ведущих кардиохирургов страны началась в Нижнем Новгороде Пословам столичного профессора Автандила Бабунашвили, для проведения Всероссийской конференции и мастер-класса кардиохирургов был выбран именно нижегородский регион, потому что в здесь постоянно растет и число успешных операций на сердце, и мастерство специалистов.