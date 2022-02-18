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Meta Цукерберга покинула первую десятку самых дорогих компаний в мире

Владеющая Facebook компания выбыла из топ-10 самых дорогих в мире.
BFM.ru
Meta потеряла около половины своей стоимости и опустилась с шестой строчки с оценкой более триллиона долларов в сентябре 2021 года до 11-й, со стоимостью 565 миллиардов долларов, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
Lenta.ru
Первое место сейчас занимает Apple с $2,8 трлн, второе — Microsoft с $2,2 трлн, третье — Saudi Aramco с $2 трлн.
Коммерсантъ
По данным Bloomberg, капитал соучредителя Tencent Пони Ма оценивается в $48,9 млрд .
RB.RU

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