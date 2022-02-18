BFM.ruMeta Цукерберга покинула первую десятку самых дорогих компаний в миреВладеющая Facebook компания выбыла из топ-10 самых дорогих в мире.BFM.ruMeta потеряла около половины своей стоимости и опустилась с шестой строчки с оценкой более триллиона долларов в сентябре 2021 года до 11-й, со стоимостью 565 миллиардов долларов, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.Lenta.ruПервое место сейчас занимает Apple с $2,8 трлн, второе — Microsoft с $2,2 трлн, третье — Saudi Aramco с $2 трлн.КоммерсантъПо данным Bloomberg, капитал соучредителя Tencent Пони Ма оценивается в $48,9 млрд .RB.RUЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаКанобуRTVIRunet.newsГазета.RuПодробнее о событииВладелец Facebook покинул десятку крупнейших компаний мираГоворит Москвавчера в 03:27Meta выбыла из топ-10 компаний мира по рыночной капитализацииКоммерсантъвчера в 07:37Tencent сместил Meta в топ-10 богатейших компаний мираRB.RUвчера в 03:38Bloomberg: Meta вышла из топ-10 компаний мира по рыночной стоимостиТАССвчера в 10:45Meta вышла из списка 10 самых дорогих компаний мира из-за обвала акцийLenta.ruвчера в 03:18Компания Цукерберга выпала из топ-10 самых дорогих в миреForbesвчера в 02:22Meta выбыла из топ-10 самых крупных мировых компаний по капитализацииКомпаниявчера в 01:59Показать ещёОценить35Поделиться