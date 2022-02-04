По сравнению с некоторыми другими проектами, в которых разработчики улучшают или иным образом модернизируют визуальные эффекты для аппаратного обеспечения нового поколения или платформы, эта команда тщательно изучила каждый актив изображения, используя средства, пожертвованные фанатами проекта, для улучшения порта игры Capcom для ПК.