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Meta установила рекорд по размеру однодневного обвала акций на фондовом рынке

Обвал акций Meta (бывшая Facebook) более чем на 25% в четверг, 3 февраля, стал рекордным в истории фондового рынка по однодневному падению рыночной стоимости компании.
Forbes
До 2020 года наибольшее однодневное падение было у Facebook — в июле 2018 года оно составило $119 млрд.
Forbes
Состояние основателя Meta (экс-Facebook) Марка Цукерберга сократилось на $29,7 млрд (25,93%), следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.
Forbes
Сейчас миллиардер занимает только 12-ю строчку списка Forbes Real-Time.
RB.RU

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