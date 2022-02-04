Проект Национального исследовательского ядерного университета МИФИ по созданию, изготовлению и инсталляции в вакуумную камеру термоядерного реактора ИТЭР победил в тендере Международной организации с ценой пять миллионов евро.
По сравнению с некоторыми другими проектами, в которых разработчики улучшают или иным образом модернизируют визуальные эффекты для аппаратного обеспечения нового поколения или платформы, эта команда тщательно изучила каждый актив изображения, используя средства, пожертвованные фанатами проекта, для улучшения порта игры Capcom для ПК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обсуждение в соцсетях кадров с Владимиром Путиным, снятых одним из американских каналов на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.