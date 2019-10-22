Магнитогорский "Металлург" одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов - 1:0.

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Спорт Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала ноги и напугала фанатов Балерина Анастасия Волочкова выложила у себя в соцсетях фотографии своих ног, которые привели её поклонников в ужас.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Общество Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.

Спорт В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.

Шоу-бизнес Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.

Общество Штрафы за недолив топлива ужесточат в 2021 году, пишут СМИ Минпромторг рассчитывает, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС введут 2021 году, передают "Известия".

Экономика У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.

Политика CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Гаджеты Samsung извинился за сбои в работе сенсора телефонов На минувшей неделе корпорация сделала обращение к владельцам телефонов марки Samsung с просьбой стереть из памяти смартфона старые отпечатки пальцев и прекратить на некоторое время использовать защитное покрытие для экранов, которые, как позже выяснилось, имеют способность нарушать работу сенсоров.

Технологии ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.

Здоровье Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца "На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.

Армия и оружие Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".

Политика AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Кино Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака» Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.