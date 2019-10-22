Хоккей
Газета.Ru«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов
Магнитогорский "Металлург" одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов - 1:0.
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Спорт
Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде
Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
Новые Известия 16:56
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
ProstoProSport 03:58
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 22:03
Армия и оружие
Им запрещено колоть татуировки: спецназовцы в РФ отмечают свой день
Именно благодаря документу и был создан армейский спецназ. В подразделениях спецназначения запрещено колоть татуировки.
SM News 17:06
Футбол
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Pravda.Ru вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала ноги и напугала фанатов
Балерина Анастасия Волочкова выложила у себя в соцсетях фотографии своих ног, которые привели её поклонников в ужас.
Газета Metro 11:34
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru 10:57
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI 11:14
Космос
В NASA разработали разгоняющийся до скорости света двигатель
В NASA создали разгоняющийся до 99% скорости света двигатель.
OAnews вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки
Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.
Pravda.Ru 07:19
Происшествия
Число погибших в ходе беспорядков в Чили достигло 15
ТАСС вчера в 09:29
Общество
Штрафы за недолив топлива ужесточат в 2021 году, пишут СМИ
Минпромторг рассчитывает, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС введут 2021 году, передают "Известия".
Газета.Ru 21:38
Экономика
У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей
Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.
KM.ru 04:31
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания 01:47
Политика
CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Военное дело 08:58
Гаджеты
Samsung извинился за сбои в работе сенсора телефонов
На минувшей неделе корпорация сделала обращение к владельцам телефонов марки Samsung с просьбой стереть из памяти смартфона старые отпечатки пальцев и прекратить на некоторое время использовать защитное покрытие для экранов, которые, как позже выяснилось, имеют способность нарушать работу сенсоров.
Актуальные Новости 13:32
Происшествия
В Подмосковье школьница изнасиловала двоих семиклассниц
Комсомольская правда 10:59
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 12:21
Происшествия
В Костроме бронемашина столкнулась с легковым автомобилем
RT на русском 18:19
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 19:53
Кино
Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»
Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Авто
Tesla тестирует обновленный седан Model S
Еще в сентябре этого года, команда инженеров компании Tesla была замечена на легендарной трассе Нюрбургринг с прототипом обновленной версии электрического седана Model S. Тогда у ребят был ряд проблем, из-за которых испытания пришлось свернуть, но сейчас видимо все вопросы решены – ведь зарубежные журналисты снова заметили долгожданную американскую новинку в том же месте.
CarsWeek.ru 21 октября в 07:46