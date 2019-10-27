Хоккей

Газета.RuГазета.Ru«Металлург» проиграл «Сибири» и прервал победную серию в КХЛ

Новосибирская "Сибирь" в овертайме переиграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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