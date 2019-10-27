Новосибирская "Сибирь" в овертайме переиграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Металлург» проиграл «Сибири» и прервал победную серию в КХЛ

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

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