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Металлурги Европы призвали Еврокомиссию принять меры по спасению отрасли от кризиса

Производство стали в Европе уже упало на 5%, а большинство металлургических компаний приостановили выплавку и переносят перезапуск оборудования.
Газета.Ru
Ассоциация считает, что высокие цены на газ и электричество угрожают жизнеспособности сталелитейного сектора в Европе.
Коммерсантъ
Ассоциация ожидает от властей ЕС срочных мер по стабилизации энергетического рынка Европы, так как в противном случае выживание европейской металлургии станет сомнительным.
Коммерсантъ
Из-за энергокризиса около половины мощностей ЕС по производству цинка и алюминия уже отключены, а производство кремния и железных сплавов резко уменьшилось.
Газета.Ru

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Европейские металлурги запросили помощь по спасению отрасли от энергокризиса
Экономика сегодня08:07
Металлурги просят Еврокомиссию вмешаться
Коммерсантъ18:07
Металлурги Европы обратились к Еврокомиссии с просьбой принять меры по спасению отрасли от кризиса
Центральная Служба Новостей03:19
Европейские металлурги просят ЕК спасти отрасль от кризиса
Infinica03:04
Металлурги Европы призвали Еврокомиссию принять меры по спасению отрасли от кризиса
Газета.Ru00:54
Европейские металлурги призвали ЕК принять меры по спасению отрасли от кризиса
Общественная служба новостей03:34
Ассоциация: сталелитейный сектор ЕС требует срочных мер поддержки из-за цен на энергию
ПРАЙМ9 сентября в 10:26

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