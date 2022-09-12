Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке, заявил президент страны Джоко Видодо в интервью британской газете Financial Times.
В июле из-за введения заградительных пошлин ввоз черных металлов из России в Соединенные Штаты снизился до 0,6 млн долларов после 201 млн долларов в июне и более 1 млрд долларов за первое полугодие 2022 года.
Инфляция в России после пикового значения в апреле снизилась до 14,1%, по данным на 5 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник, отметив, что по итогам года инфляция может снизиться до 12%.