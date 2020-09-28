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Новые проекты по СЗПК могут быть выведены из-под повышения НДПИ

Новые инвестиционные проекты, которые реализуются в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), могут быть выведены из-под повышающего коэффициента к НДПИ.В источнике
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Коммерсантъ

Металлурги и химики хотят избавить растущие проекты от повышения НДПИ

Коммерсантъ13:39
ТАСС

Бизнес 1 октября представит Белоусову предложения по дифференциации НДПИ

ТАСС11:51
Известия

Зачем рубить сук: для чего власти пытаются поднять налоги для металлургов и химиков

Известиявчера в 01:20
Московский Комсомолец

Эксперты раскритиковали предложение правительства повысить налоги для металлургических и химических предприятий

Московский Комсомолецвчера в 06:31
Газета.Ru

Почему инвесторов разочарует кратный рост налога на добычу полезных ископаемых

Газета.Ruвчера в 01:55
Интерфакс

Проекты СЗПК выведены из-под закона о повышении НДПИ для химиков и металлургов

Интерфакс08:17
Expert.ru

Прерванный полет

Expert.ruвчера в 00:46

Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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Елена Корикова появилась в Сети впервые за три месяца

Подписчики хвалят внешность и стиль актрисы В последние годы 48-летняя звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ведет закрытый образ жизни — не снимается в кино и рекламе и не появляется на светских мероприятиях.
WomanHit.ru08:50
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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Шварцман: с детства мечтал сесть за руль болида «Формулы-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман, в настоящее время выступающий в "Формуле-2" за команду Prema Racing, заявил, что возможность проехать за рулем болида "Формулы-1" - это его мечта детства, которая осуществится в скором времени.
РИА Новости10:20

СК завершил расследование дела об убийстве журналиста Камалова

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова, совершенное в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости11:15
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На Марсе обнаружены озера с жидкой водой

Исследовательская группа во главе с Себастьяном Эмануэлем Лауро из Университета Рома Тре (Италия) опубликовала исследование, доказывающее, что под южным полюсом Марса существует огромное озеро с жидкой соленой водой, окруженное сетью более мелких водоемов.
Российская газета09:28
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