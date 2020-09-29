Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты Минфина по повышению налогов для добывающих компаний: на ставки по НДПИ в отношении отдельных твердых полезных ископаемых (металлов и удобрений) вводится повышающий коэффициент 3,5, отменяется ряд льгот по НДПИ, зона применения налога на дополнительный доход расширяется.