Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Металлурги и химики попросят смягчить законопроект о повышении НДПИ

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты Минфина по повышению налогов для добывающих компаний: на ставки по НДПИ в отношении отдельных твердых полезных ископаемых (металлов и удобрений) вводится повышающий коэффициент 3,5, отменяется ряд льгот по НДПИ, зона применения налога на дополнительный доход расширяется.В источнике
Подробнее о событии
Ведомости

Металлурги и химики попросят смягчить законопроект о повышении НДПИ

Ведомости17:49
ТАСС

Бизнес 1 октября представит Белоусову предложения по дифференциации НДПИ

ТАССвчера в 11:51
Известия

Зачем рубить сук: для чего власти пытаются поднять налоги для металлургов и химиков

Известия28 сентября в 01:20
Московский Комсомолец

Эксперты раскритиковали предложение правительства повысить налоги для металлургических и химических предприятий

Московский Комсомолец28 сентября в 06:31
Газета.Ru

Почему инвесторов разочарует кратный рост налога на добычу полезных ископаемых

Газета.Ru28 сентября в 01:55
Интерфакс

Проекты СЗПК выведены из-под закона о повышении НДПИ для химиков и металлургов

Интерфаксвчера в 08:17
Expert.ru

Прерванный полет

Expert.ru28 сентября в 00:46

Выявлена связь между употреблением творога и мужской потенцией

Профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов рассказал Агентству новостей «Москва» о связи творога между нормальной мужской потенцией.
Live2428 сентября в 05:08
5

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
542

На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев

На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев В Харькове во вторник прошла церемония прощания с погибшим при крушении украинского самолета Ан-26 курсантом Виталием Вильховым — он выжил в катастрофе, но скончался на следующий день в больнице.
Коммерсантъвчера в 13:31

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи Берлину по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не имел прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новостивчера в 14:45
152