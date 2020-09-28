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Дума ТВ
Дума ТВ

Новые проекты по СЗПК могут быть выведены из-под повышения НДПИ

Новые инвестиционные проекты, которые реализуются в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), могут быть выведены из-под повышающего коэффициента к НДПИ.В источнике
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Ведомости

Металлурги и химики попросят смягчить законопроект о повышении НДПИ

Ведомости17:49
Газета.Ru

Почему инвесторов разочарует кратный рост налога на добычу полезных ископаемых

Газета.Ru28 сентября в 01:55
ТАСС

Бизнес 1 октября представит Белоусову предложения по дифференциации НДПИ

ТАССвчера в 11:51
Московский Комсомолец

Эксперты раскритиковали предложение правительства повысить налоги для металлургических и химических предприятий

Московский Комсомолец28 сентября в 06:31
Дума ТВ

Новые проекты по СЗПК могут быть выведены из-под повышения НДПИ

Дума ТВ28 сентября в 05:52
Коммерсантъ

Металлурги и химики хотят избавить растущие проекты от повышения НДПИ

Коммерсантъвчера в 13:39
Известия

Зачем рубить сук: для чего власти пытаются поднять налоги для металлургов и химиков

Известия28 сентября в 01:20

Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов

30 сентября утром по московскому времени пройдут первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента, республиканца Дональда Трампа, и бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена.
РБК17:00
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Пушков посоветовал Еревану делать выводы, а не заниматься самообманом

Авторитетный российский политик, сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Армении в нынешней сложнейшей ситуации делать выводы, а не продолжать заниматься самообманом.
Территория новостейвчера в 13:29
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Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.
Интерфаксвчера в 05:34
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Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
ИА Красная Веснавчера в 12:26
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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