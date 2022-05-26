Будьте в Плюсе

Металлурги заявили о риске убытков при высоких налогах и сильном рубле

«Из-за санкций металлурги вынуждены перенаправлять экспортные потоки с премиальных рынков Европы в Турцию и страны Азии, в основном в Китай», — говорит он.
РБК
Новые клиенты пользуются сложившейся ситуацией и требуют скидки по сравнению с традиционными рынками сбыта — фактические контракты на экспорт слябов заключаются с дисконтом $250 за тонну к публикуемым котировкам (около 30%), признает глава «Русской стали».
РБК
По данным «Русской стали», доля азиатского направления в экспортных поставках металлургов уже превышает 50% против 10–20% до начала спецоперации на Украине.
РБК
Компании, входящие в «Русскую сталь», шли навстречу предложениям правительства, включая переход на прямые долгосрочные контракты с потребителями с отвязкой от внешних котировок, утверждает Сентюрин.
РБК

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