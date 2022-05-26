Новые клиенты пользуются сложившейся ситуацией и требуют скидки по сравнению с традиционными рынками сбыта — фактические контракты на экспорт слябов заключаются с дисконтом $250 за тонну к публикуемым котировкам (около 30%), признает глава «Русской стали».
Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.