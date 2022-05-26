Новые клиенты пользуются сложившейся ситуацией и требуют скидки по сравнению с традиционными рынками сбыта — фактические контракты на экспорт слябов заключаются с дисконтом $250 за тонну к публикуемым котировкам (около 30%), признает глава «Русской стали».