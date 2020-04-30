Общество

Lenta.ruLenta.ruМетания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Прибытие в пункт назначения запланировано в ночь на 3 мая. Таким образом, метания судна, которое в последние недели указывало противоположные сведения о маршруте, закончились. В настоящее время «Академик Черский» находится в проливе Каттегат, что между Данией и Швецией, и приближается к Копенгагену.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru06:04

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сообщил о курсе на Калининград

ПРАЙМвчера в 17:45

Политолог оценил маршрут судна «Академик Черский»: «Наступает последний этап»

Аргументы недели05:58

«Академик Черский» сообщил о смене курса на Калининград

Piter.tv03:50

Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в Калининград

Известиявчера в 23:45

Российский трубоукладчик «Академик Черский» направился к Балтике

Накануне.Ruвчера в 17:09

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» изменил курс на Калининград

Инфорос05:21
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика

Путин предсказал рост спроса на матрасы в связи с самоизоляцией

Предприятия, у которых сократилось производство в связи с эпидемией коронавируса, получат поддержку со стороны властей, заверил глава государства на встрече с волонтерами.
Российская газета 09:37
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Общество

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
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Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
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Политика

В Праге началось сооружение памятника власовцам

В пражском окраинном районе Ржепорыйе (Řeporyje) в четверг началась установка памятника власовцам, решение о сооружении которого было принято 11 декабря 2019 года муниципалитетом района по инициативе его старосты (главы) Павла Новотного.
РИА Новости 09:44
Транспорт

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
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Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
1,2K
Культура

Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II

RuNews24.ru 07:55
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
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Политика

Песков назвал условие достижения мира в Донбассе

В Кремле назвали условия по урегулированию ситуации в Донбассе.
Деловое.ТВ 08:11
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Общество

В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей

В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
1,2K
Политика

Украинская Рада пожаловалась миру на «вооруженную агрессию России»

Киев, 30 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Верховная рада сегодня, 30 апреля, приняла обращение, осуждающее «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».
REGNUM 08:57
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Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
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Гаджеты

Xiaomi представила новые смартфоны и «умный» вентилятор

Производитель смартфонов Xiaomi представил сегодня, 30 апреля, в Пекине новые продукты в рамках глобальной онлайн-презентации, которая впервые была рассчитана и непосредственно на Россию.
Коммерсантъ 09:00
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Общество

Верховный суд призвал чаще применять домашний арест во время карантина

Верховный суд России призвал при избрании или продлении меры пресечения учитывать проведение карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.
Lenta.ru 06:03
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Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
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Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
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Игры

Darkborn, ранее известная как Project Wight, заморожена

Игромания.ру 09:16
Экономика

30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице

За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
10
Политика

На Украине нашли новую должность для Саакашвили

Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленскиv, и они нашли другой формат работы.
Lenta.ru 09:22
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Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

Пенза, 30 апреля 2020, 16:32 — REGNUM В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 11 мая.
REGNUM 09:32
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Экономика

ВТБ продал почти половину зернового бизнеса

Группа ВТБ привлекла стратегических партнеров в зерновой бизнес, об этом РБК рассказал представитель банка и подтвердил один из участников сделки.
РБК 10:00
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Происшествия

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ru вчера в 11:37
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
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Общество

Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
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Общество

Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»

Авторы поста опубликовали видео, на котором показано, как военнослужащие заставляют своих коллег называть их "товарищами чеченцами".
Piter.tv 06:53
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