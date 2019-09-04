Происшествия
ЧемпионатМетцельдер обвиняется в распространении детской порнографии
Бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.
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Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
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«Отправил невесте 15 фото в вотсапе». Экс-защитник «Реала» попался на детском порно
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Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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На шахте в Донецке прогремел взрыв
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Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
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Что касается платформы, то в основу легло модульное шасси CMF-B, ранее ставшее основой кроссовера Renault Captur второго поколения.
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Согласно версии следствия, около 17:00 3 сентября в частном доме Ленинского округа Омска 4-летний мальчик в присутствии матери, которая готовила еду, играл под кухонным столом, где были разбросаны электрические провода под напряжением, и погиб.
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В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
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Политика
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Минпромторг решил отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест.
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Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
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Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика
Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке
Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известна как ядерная сделка) в том случае, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд, «эквивалент данного количества нефти».
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Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Армия и оружие
Ту-95МС против В-52. Крылатый паритет времён «холодной войны»
Справка Первыми задачу решили в США: именно они придумали своих "ангелов смерти" - стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52 "Stratofortress", или "Крепость в стратосфере".
Еженедельник Звезда 02 сентября в 23:12