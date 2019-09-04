Происшествия

ЧемпионатЧемпионатМетцельдер обвиняется в распространении детской порнографии

Бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

Газета.Ru03:32

Bild: Метцельдера подозревают в распространении детской порнографии

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии

Чемпионатвчера в 16:25

Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

Советский спортвчера в 15:17

Бывшего защитника «Реала» и сборной Германии подозревают в распространении детской порнографии

Матч ТВвчера в 16:58

СМИ: бывший игрок «Боруссии» подозревается в распространении детского порно

РИА Новостивчера в 16:56

«Отправил невесте 15 фото в вотсапе». Экс-защитник «Реала» попался на детском порно

Sport24.ruвчера в 17:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Происшествия

Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17
Политика

В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии

В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес

Дана Борисова забыла, в каком классе учится ее дочь

На днях 43-летняя телеведущая перепутала, в каком классе учится ее дочь.
Телепрограмма вчера в 04:08
Гаджеты

Google выпустила стабильную версию Android 10

Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Пскове

В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги

«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41
Финансы

От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM вчера в 02:32
Политика

Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

РИА Новости вчера в 04:44
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

В Воронеже самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании "Руслан", выполнявший рейс Воронеж — Санкт-Петербург, экстренно приземлился в аэропорту вылета, сообщил РИА Новости представитель служб региона.
РИА Новости 03:02
Политика

В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Политика

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

РИА Новости 05:24
Экономика

На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты

Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Аргументы и Факты 05:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»

Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Политика

Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.
Российская газета 02:14
Авто

Nissan представил Juke второго поколения

Что касается платформы, то в основу легло модульное шасси CMF-B, ранее ставшее основой кроссовера Renault Captur второго поколения.
Авторамблер 03:31
Технологии

Coincheck бесплатно раздаст криптовалюту. Нужно лишь ответить на вопросы

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 05:00
Происшествия

В Омске 4-летнего мальчика убило током

Согласно версии следствия, около 17:00 3 сентября в частном доме Ленинского округа Омска 4-летний мальчик в присутствии матери, которая готовила еду, играл под кухонным столом, где были разбросаны электрические провода под напряжением, и погиб.
Город55.ру 04:34
Происшествия

В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка

Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Политика

Россия захотела отказаться от укороченных самолетов Sukhoi SuperJet

Минпромторг решил отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест.
ФедералПресс вчера в 02:26
Экономика

Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа

«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия 00:43
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Политика

Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке

Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известна как ядерная сделка) в том случае, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд, «эквивалент данного количества нефти».
РБК 04:52
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Армия и оружие

Ту-95МС против В-52. Крылатый паритет времён «холодной войны»

Справка Первыми задачу решили в США: именно они придумали своих "ангелов смерти" - стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52 "Stratofortress", или "Крепость в стратосфере".
Еженедельник Звезда 02 сентября в 23:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристоф Метцельдер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, выступавший на позиции защитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное