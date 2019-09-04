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ЧемпионатЧемпионатМетцельдер обвиняется в распространении детской порнографии

Бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.
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Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

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Bild: Метцельдера подозревают в распространении детской порнографии

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Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии

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