Происшествия
ЧемпионатМетцельдер обвиняется в распространении детской порнографии
Бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.
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Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
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