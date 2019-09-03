Происшествия
Евро-футбол.руМетцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Экс-защитник «Реала» и сборной Германии Кристоф Метцельдер оказался в центре скандала. Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии. По информации Bild, следователи произвели обыск в доме Метцельдера.
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«Отправил невесте 15 фото в вотсапе». Экс-защитник «Реала» попался на детском порно
Sport24.ruвчера в 17:16
Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
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Экс-игрок «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
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