Футбол

РЕН ТВРЕН ТВЭкс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно

Бывший защитник "Реала" и сборной Германии Кристоф Метцельдер заинтересовал правоохранительные органы. Его заподозрили в распространении детской порнографии, сообщает РИА Новости. У игрока дома провели обыск и изъяли его мобильный телефон.
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Bild: Метцельдера подозревают в распространении детской порнографии

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Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

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Экс-игрок «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:14, Вашингтон
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