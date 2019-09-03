Футбол
РЕН ТВЭкс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно
Бывший защитник "Реала" и сборной Германии Кристоф Метцельдер заинтересовал правоохранительные органы. Его заподозрили в распространении детской порнографии, сообщает РИА Новости. У игрока дома провели обыск и изъяли его мобильный телефон.
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Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
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В Турции допустили покупку дополнительной партии С-400
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Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
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