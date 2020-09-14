Аргументы и Факты 11

Бывший футболист сборной Германии 38-летний Кристоф Метцельдер признал в суде вину по делу о распространении детской порнографии, пишет Der Spiegel. Футболист обвиняется в хранении почти 300 файлов, содержащих детскую порнографию, и рассылке материалов трем женщинам.