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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Метцельдер признал вину по делу о распространении детского порно

Бывший футболист сборной Германии 38-летний Кристоф Метцельдер признал в суде вину по делу о распространении детской порнографии, пишет Der Spiegel. Футболист обвиняется в хранении почти 300 файлов, содержащих детскую порнографию, и рассылке материалов трем женщинам.В источнике
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RT на русском

СМИ: Экс-футболист сборной Германии признал вину в деле о распространении детской порнографии

RT на русскомвчера в 14:09
Матч ТВ

Экс-защитник «Реала» и сборной Германии признал вину по делу о распространении детской порнографии

Матч ТВвчера в 14:09
Sports.ru

Экс-защитник «Реала» и «Боруссии» Метцельдер признался в распространении детской порнографии

Sports.ruвчера в 12:15
Чемпионат

Бывший игрок «Реала» и «Боруссии» Д Метцельдер признался в распространении детского порно

Чемпионатвчера в 12:50
Sport24.ru

Экс-игрок сборной Германии Метцельдер признался в распространении детской порнографии

Sport24.ruвчера в 12:42
РИА Новости

Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

РИА Новостивчера в 12:40
Газета.Ru

Экс-игрок «Боруссии» и «Реала» признался в распространении детской порнографии

Газета.Ruвчера в 13:02

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Live24вчера в 04:41
30

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова
Коммерсантъвчера в 12:16
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новостивчера в 13:45
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит

Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 13:07
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомостивчера в 02:48
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Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 11:03
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