Метцельдер признал вину по делу о распространении детского порно
Бывший футболист сборной Германии 38-летний Кристоф Метцельдер признал в суде вину по делу о распространении детской порнографии, пишет Der Spiegel. Футболист обвиняется в хранении почти 300 файлов, содержащих детскую порнографию, и рассылке материалов трем женщинам.В источнике
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СМИ: Экс-футболист сборной Германии признал вину в деле о распространении детской порнографии
RT на русскомвчера в 14:09
Экс-игрок сборной Германии Метцельдер признался в распространении детской порнографии
Sport24.ruвчера в 12:42
Экс-игрок «Боруссии» и «Реала» признался в распространении детской порнографии
Газета.Ruвчера в 13:02