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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Метцельдер признал вину по делу о распространении детского порно

Бывший футболист сборной Германии 38-летний Кристоф Метцельдер признал в суде вину по делу о распространении детской порнографии, пишет Der Spiegel. Футболист обвиняется в хранении почти 300 файлов, содержащих детскую порнографию, и рассылке материалов трем женщинам.В источнике
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RT на русском

СМИ: Экс-футболист сборной Германии признал вину в деле о распространении детской порнографии

RT на русскомвчера в 14:09
Sport24.ru

Экс-игрок сборной Германии Метцельдер признался в распространении детской порнографии

Sport24.ruвчера в 12:42
Газета.Ru

Экс-игрок «Боруссии» и «Реала» признался в распространении детской порнографии

Газета.Ruвчера в 13:02
Чемпионат

Бывший игрок «Реала» и «Боруссии» Д Метцельдер признался в распространении детского порно

Чемпионатвчера в 12:50
Матч ТВ

Экс-защитник «Реала» и сборной Германии признал вину по делу о распространении детской порнографии

Матч ТВвчера в 14:09
РИА Новости

Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

РИА Новостивчера в 12:40
Sports.ru

Экс-защитник «Реала» и «Боруссии» Метцельдер признался в распространении детской порнографии

Sports.ruвчера в 12:15

Древний Ханаанский дворец в Тель-Кабри разрушило землетрясение

По словам авторов научной работы, характер разрушений говорит о том, что все происходило в один момент, а не на протяжении некоторого времени. popmeh.ru Также МедиаПоток рассказывал, что археологи раскопали рядом с израильским побережьем загадочное кораблекрушение, которое произошло в VII веке.
МедиаПотоквчера в 09:01
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новостивчера в 14:40
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Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT newsвчера в 06:13
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Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.
Известиявчера в 14:06
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