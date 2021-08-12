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Метеоролог Тишковец предупредил о потопе, надвигающемся на восток Крыма и Тамань

Рекордное количество осадков ожидается в Крыму и Краснодарском крае, сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости
В Керчи выпадет 151 мм осадков за 24 часа при норме в 44 мм за месяц.
Аргументы и Факты
Синоптики не исключают формирование опасных смерчей.
iReactor
В середине июня жители Крыма уже сталкивались с разгулом стихии - 17 июня мощный циклон привел к подтоплению Керчи на востоке полуострова.
Российская газета

Подробнее о событии

Метеоролог Тишковец предсказал «библейский потоп» югу России
URA.Ru10:26
Жителей Юга России предупредили о «библейском потопе»
Газета.Ru12:26
Метеоролог Тишковец предупредил о потопе, надвигающемся на восток Крыма и Тамань
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Несколько месячных норм осадков может выпасть за сутки в Тамани
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Тишковец предупредил о «библейском потопе» на юге России
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РБКвчера в 14:29