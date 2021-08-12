Крым не примет действующего президента Украины Владимира Зеленского, если он будет просить убежища в России из-за действий, которые совершает на своем посту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг во время "прямой линии" на местном телеканале "Крым 24".
«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок», — сказак Козак (цитата по «РИА Новости»).