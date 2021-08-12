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Метеоролог Тишковец предупредил о потопе, надвигающемся на восток Крыма и Тамань

Рекордное количество осадков ожидается в Крыму и Краснодарском крае, сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости
В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков за 24 часа при месячной норме в 44 миллиметра.
РИА Новости
Количество прогнозируемых осадков побьет рекорды, добавил метеоролог.
РИА Новости
В середине июня жители Крыма уже сталкивались с разгулом стихии - 17 июня мощный циклон привел к подтоплению Керчи на востоке полуострова.
Российская газета

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