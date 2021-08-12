Лера Кудрявцева поделилась фотографиями с празднования дня рождения дочери

Лера Кудрявцева опубликовала фотографии с празднования дня рождения ее дочери Стоит сказать, что Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в возрасте 47 лет.