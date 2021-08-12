РИА НовостиМетеоролог Тишковец предупредил о потопе, надвигающемся на восток Крыма и ТаманьРекордное количество осадков ожидается в Крыму и Краснодарском крае, сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА НовостиВ Керчи выпадет 151 миллиметр осадков за 24 часа при месячной норме в 44 миллиметра.РИА НовостиКоличество прогнозируемых осадков побьет рекорды, добавил метеоролог.РИА НовостиВ середине июня жители Крыма уже сталкивались с разгулом стихии - 17 июня мощный циклон привел к подтоплению Керчи на востоке полуострова.Российская газетаЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruLentaChel.ruПолитика СегодняНТВТК ЗвездаПолитРоссияKrasnodarMediaИзвестияРоссийская газетаНевские НовостиЦентральная Служба НовостейСлово и ДелоЭкономика сегодняФАНNewInformРамблерПодробнее о событииМетеоролог Тишковец предрек Крыму и Тамани «библейский потоп»ФАН13:22Метеоролог Тишковец предсказал «библейский потоп» югу РоссииURA.Ru10:26Метеоролог Тишковец предупредил о потопе, надвигающемся на восток Крыма и ТаманьРИА Новости11:27Синоптик предупредил о начале «библейского потопа» в Крыму в ближайшие часыМосковский Комсомолец11:12Несколько месячных норм осадков может выпасть за сутки в ТаманиКубанские новости10:51Синоптики предупредили о «библейском потопе» в Крыму и ТаманиТАСС10:26Тишковец предупредил о «библейском потопе» на юге РоссииИзвестия13:36Показать ещёОценить237Поделиться