Общество
РИА НовостиМетеорологи объяснили аномально теплую зиму в России
Как заявили местные метеорологи, если текущее положение дел сохранится до конца месяца, то нынешняя зима станет самой теплой в США за последний 141 год. Аналогичная ситуация сложилась и на большей часть России, а также в Северной Европе и восточной Канаде.
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с чего всё началось
Аномально теплая зима в России, а также в странах Европы и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.РБКвчера в 17:44
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Названы провоцирующие артрит и рак продукты
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Минздрав предлагает печь хлеб и хлебобулочные изделия только с использованием йодированной соли.
Происшествия
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Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
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Авто
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Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Игры
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Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
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Общество
В Венеции приостановят карнавал из-за коронавируса
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Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
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Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Шоу-бизнес
Муж Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном
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Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев сообщил, что россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь теплой зимы.
Общество
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
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Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую
Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.
Технологии
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Организация PCI-SIG сравнительно недавно представила требования стандарта PCI Express 5.0, а теперь опубликовала версию 0.5 спецификаций уже PCIe 6.0.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Общество
На Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов на Украине отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Футбол
Яровинский: Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой. Было тяжело говорить ему «пока»
Было тяжело говорить ему «пока».
Политика
Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что правительство перекроет на две недели границу Ираном из-за распространения коронавируса в этой стой стране.