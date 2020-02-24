Общество
BFM.ruBloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
«Ветры, которые обычно «отправляют» холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте», — пишет агентство. По их мнению, холодный воздух циркулировал на самом севере планеты, не попадая при этом в южные районы Земли, как это происходит обычно.
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с чего всё началось
Аномально теплая зима в России, а также в странах Европы и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.РБКвчера в 17:44
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Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
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Командование ВМС США заявило, что заход эсминца Ross в акваторию Черного моря преследует цели укрепления отношений США с черноморскими партнерами.
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Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
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По Украине ударил мощный шторм: все рушится, есть жертвы – кадры стихии
Позже появилось сообщение о еще одной погибшей из-за стихии: в Одессе девушку убило веткой на пересечении улицы Неженской и переулка Маланова.
Шоу-бизнес
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Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
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Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Авто
Пикап GMC превратили в 710-сильного монстра с клиренсом 37 сантиметров
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Общество
Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая
Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Авто
Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод
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Большинство жителей Молдавии захотели сближения с Россией
Еще 37% участников опроса (ранее столько же) назвали сближение с Россией хорошим делом.
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Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Гаджеты
В Сети появились характеристики нового смартфона OPPO Find X2
В начале марта свой новый смартфон представит компания OPPO, Find X2 продолжит популярную линейку, выпущенную в 2018 году.
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
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Футбол
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Экономика
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Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
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Компания Realme представила флагман Realme X50 Pro 5G
Буквально только что закончилось мероприятие Realme, на котором компания показала свой первый 5G-флагман Realme X50 Pro 5G.
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Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.