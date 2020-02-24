с чего всё началось

«Ветры, которые обычно «отправляют» холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте», — пишет агентство. По их мнению, холодный воздух циркулировал на самом севере планеты, не попадая при этом в южные районы Земли, как это происходит обычно.

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