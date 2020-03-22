Общество
Evo-rus.comМетеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока
По данным московских синоптиков, во второй половине предстоящей недели воздух начнет прогреваться до плюс 10-15 днем.
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с чего всё началось
Во второй части недели и, по всей видимости, до конца марта москвичей и жителей Центральной России ждёт погода «миллион на миллион»: будет много солнца, осадки исключены, ветер поутихнет, — сообщили в центре погоды «Фобос».News.ru03:36
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Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт
Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт.
Армия и оружие
В Италию вылетел четвертый самолет ВКС РФ для помощи с коронавирусом
Москва, 22 марта 2020, 17:54 — REGNUM C аэродрома Чкаловский в Италию вылетел четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Министерства обороны РФ для оказания помощи по борьбе с коронавирусом.
Экономика
В США власти готовы из-за коронавируса выделить по $3 тыс. на семью
Говоря о положениях законопроекта, согласование которого в настоящее время еще не завершено, Мнучин отметил: "Семья из четырех человек получит чек в среднем на $3 тыс.".
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Политика
Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии
Министр финансов США Стивен Мнучин отказался отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии коронавируса.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Происшествия
Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом
Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Шоу-бизнес
Глюк’oZa угрожает мужу непреднамеренным убийством
Наталья даже пошутила, что еще немного, и в их семье может случиться непреднамеренное убийство.
Автоспорт
За Renault в виртуальном Бахрейне поедут пилот и гольфист
В Renault объявили состав своей команды, которая сегодня выйдет на старт виртуального Гран При Бахрейна.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Общество
В Италии закрыли почти все производство
В рамках борьбы с распространением нового коронавируса премьер страны Джузеппе Конте объявил о закрытии в Италии всех производственных предприятий, которые не занимаются производством продукции первой необходимости, сообщает РИА «Новости».
Политика
Президент Белоруссии отказался эвакуировать граждан из-за рубежа
Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Общество
Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах
«Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», подчеркнул Мантуров.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Общество
В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей
В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Политика
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Здоровье
Стал известен инкубационный период коронавируса
Согласно анализу, инкубационный период болезни составляет 5,1 дня — это период с момента заражения до проявления первых симптомов.
Здоровье
Назван препарат, лишающий коронавирус способности заражать
От коронавирусной инфекции можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат, заявил французский учёный, профессор Дидье Рауль, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Футбол
Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса»
Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:Беспокоюсь за своих родителей.