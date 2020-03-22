Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comМетеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока

По данным московских синоптиков, во второй половине предстоящей недели воздух начнет прогреваться до плюс 10-15 днем.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Во второй части недели и, по всей видимости, до конца марта москвичей и жителей Центральной России ждёт погода «миллион на миллион»: будет много солнца, осадки исключены, ветер поутихнет, — сообщили
 в центре погоды «Фобос».
News.ru03:36

Подробнее о событии

Синоптики рассказали о приходе в Россию метеорологической весны

Москва 2406:16

Названы сроки прихода весны в Россию

Lenta.ru05:32

Синоптики рассказали, когда в Россию придет метеорологическая весна

РИА Новости03:03

Синоптики рассказали, когда в России наступит настоящая весна

URA.Ru04:24

Синоптики рассказали о приходе в Россию метеорологической весны в конце марта

Известия03:49

Синоптики рассказали, когда весна придёт в Россию

Комсомольская правда04:41

Синоптики рассказали, когда в Москве наступит метеорологическая весна

Вечерняя Москвавчера в 08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

News.ru вчера в 16:44
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Общество

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт.
Lenta.ru 11:11
Армия и оружие

В Италию вылетел четвертый самолет ВКС РФ для помощи с коронавирусом

Москва, 22 марта 2020, 17:54 — REGNUM C аэродрома Чкаловский в Италию вылетел четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Министерства обороны РФ для оказания помощи по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 10:54
Экономика

В США власти готовы из-за коронавируса выделить по $3 тыс. на семью

Говоря о положениях законопроекта, согласование которого в настоящее время еще не завершено, Мнучин отметил: "Семья из четырех человек получит чек в среднем на $3 тыс.".
ТАСС 12:00
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru 11:23
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Политика

Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии

Министр финансов США Стивен Мнучин отказался отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:06
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 09:31
Шоу-бизнес

Глюк’oZa угрожает мужу непреднамеренным убийством

Наталья даже пошутила, что еще немного, и в их семье может случиться непреднамеренное убийство.
OvideO.ru 11:58
Автоспорт

За Renault в виртуальном Бахрейне поедут пилот и гольфист

В Renault объявили состав своей команды, которая сегодня выйдет на старт виртуального Гран При Бахрейна.
F1news.ru 06:38
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

РИА Новости 06:24
Общество

В Италии закрыли почти все производство

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса премьер страны Джузеппе Конте объявил о закрытии в Италии всех производственных предприятий, которые не занимаются производством продукции первой необходимости, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 00:55
Политика

Президент Белоруссии отказался эвакуировать граждан из-за рубежа

Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
Росбалт 05:35
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News 12:09
Общество

Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах

«Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», подчеркнул Мантуров.
RT на русском 08:36
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ 20 марта в 14:51
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Политика

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

RT на русском 11:20
Политика

Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
РИА Новости вчера в 16:41
Здоровье

Стал известен инкубационный период коронавируса

Согласно анализу, инкубационный период болезни составляет 5,1 дня — это период с момента заражения до проявления первых симптомов.
СоцИнформБюро 03:32
Здоровье

Назван препарат, лишающий коронавирус способности заражать

От коронавирусной инфекции можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат, заявил французский учёный, профессор Дидье Рауль, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе.
News.ru 07:35
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Футбол

Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса»

Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:Беспокоюсь за своих родителей.
Soccer.ru 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное