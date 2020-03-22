Общество
Вестник КавказаМетеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока
В центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическая весна начнется в столице 25 марта. Метеорологическая весна – устойчивая среднесуточная температура выше нуля. В начале недели погода будет неустойчивой, возможен снег, последний в сезоне.
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с чего всё началось
Во второй части недели и, по всей видимости, до конца марта москвичей и жителей Центральной России ждёт погода «миллион на миллион»: будет много солнца, осадки исключены, ветер поутихнет, — сообщили в центре погоды «Фобос».News.ru03:36
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Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Армия и оружие
Россия направит в Италию бригады военных вирусологов и медоборудование
Минобороны сообщило, что Россия готова доставить в Италию восемь бригад военных вирусологов с медоборудованием.
Политика
Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова
Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».
Религия
Патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса
Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Здоровье
Названы сроки прекращения коронавируса в России
Эпидемия коронавирса в России пойдет на спад через два месяца.
Общество
Филарет назвал коронавирус карой за однополые браки
Глава УПЦ Киевского Патриархата Филарет назвал причину возникновения пандемии коронавируса в мире.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией
Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общество
В США выросли продажи огнестрельного оружия на фоне коронавируса
В США растут продажи огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса.
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Футбол
Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус
Хавбек «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Общество
Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России
«Предпринимаемый комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — заявили в оперштабе.
Политика
Помпео обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.
Космос
Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Культура
Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии
20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Космос
Обнаружены самые мощные во Вселенной потоки вещества
Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал потоки вещества, которые, вероятно, являются самыми мощными за всю историю астрономических наблюдений.
Здоровье
Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни
Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Политика
Турция приостановит авиасообщение с 46 странами
Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Общество
Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову
Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Финансы
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте.
Здоровье
Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа
Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»
Космос
Приближающийся к Земле астероид показали на видео
Астрономы из проекта Vitrual Telescope показали на видео крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приближается к Земле, сообщает портал Space.com.