с чего всё началось

В центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическая весна начнется в столице 25 марта. Метеорологическая весна – устойчивая среднесуточная температура выше нуля. В начале недели погода будет неустойчивой, возможен снег, последний в сезоне.

Метеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Происшествия В Загребе произошло разрушительное землетрясение В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Общество Россия ограничит авиасообщение с Турцией Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Политика Помпео обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.

Космос Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Здоровье Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.

Политика Турция приостановит авиасообщение с 46 странами Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Общество Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Финансы ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте.

Здоровье Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.