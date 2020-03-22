Общество

Вестник КавказаВестник КавказаМетеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока

В центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическая весна начнется в столице 25 марта. Метеорологическая весна – устойчивая среднесуточная температура выше нуля. В начале недели погода будет неустойчивой, возможен снег, последний в сезоне.
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с чего всё началось
Во второй части недели и, по всей видимости, до конца марта москвичей и жителей Центральной России ждёт погода «миллион на миллион»: будет много солнца, осадки исключены, ветер поутихнет, — сообщили
 в центре погоды «Фобос».
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Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
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«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

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«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
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