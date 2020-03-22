Общество
Вестник КавказаМетеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока
В центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическая весна начнется в столице 25 марта. Метеорологическая весна – устойчивая среднесуточная температура выше нуля. В начале недели погода будет неустойчивой, возможен снег, последний в сезоне.
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с чего всё началось
Во второй части недели и, по всей видимости, до конца марта москвичей и жителей Центральной России ждёт погода «миллион на миллион»: будет много солнца, осадки исключены, ветер поутихнет, — сообщили в центре погоды «Фобос».News.ru03:36
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Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды
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В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Москвич убил жену и ее родителей
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Исследователи обнаружили у африканских летучих мышей паразита, обитающего в Евразии.
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«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии
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Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году
С уходом американской сланцевой нефти с рынка цена нефти к концу 2020 года может вырасти до уровня $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией и Японией из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили РИА Новости в Росавиации.
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Американцы массово скупают оружие во время эпидемии
Жители США начали массово скупать огнестрельное оружие во время эпидемии коронавируса. В оружейные магазины выстраиваются огромные очереди.
Шоу-бизнес
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Напомним, Лоренсо Санс находился на посту президента Реала с 1995 по 2000 годы.
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«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
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Футбол
Чалов рассказал, как отреагировал на предложение «Кристал Пэлас»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отреагировал, когда узнал, что его хочет приобрести «Кристал Пэлас».
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Футбол
Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован
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Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании
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В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
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Общество
«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.