с чего всё началось

В центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическая весна начнется в столице 25 марта. Метеорологическая весна – устойчивая среднесуточная температура выше нуля. В начале недели погода будет неустойчивой, возможен снег, последний в сезоне.

Метеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока

Религия Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.

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Происшествия В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.

Экономика Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.

Общество Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией и Японией из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили РИА Новости в Росавиации.

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Шоу-бизнес Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».

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Общество Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.