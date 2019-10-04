Коптевский суд взыскал почти 55 тыс. рублей с организаторов несогласованной акции в Москве 27 июля по иску Московского метрополитена, сообщает РИА Новости.

Метро Москвы отсудило у организаторов акции 27 июля 55 тысяч рублей

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