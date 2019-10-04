Общество
RT на русскомМетро Москвы отсудило у организаторов акции 27 июля 55 тысяч рублей
Коптевский суд взыскал почти 55 тыс. рублей с организаторов несогласованной акции в Москве 27 июля по иску Московского метрополитена, сообщает РИА Новости.
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Политика
СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»
Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
ТК Звезда 04:02
Политика
Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
РИА Новости 09:30
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости 02 октября в 09:45
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости 07:38
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия
В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
ТАСС 00:33
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ вчера в 15:47
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 21:19
Технологии
Около 10 тысяч россиян пострадали от программ слежения за год
«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч», — сообщили в пресс-службе компании.
ФАН 09:38
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 02 октября в 08:34
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Политика
Русскоязычные школы на Украине с 2020 года перейдут на украинский язык
Во всех русскоязычных школах на Украине будут обучать на государственном – украинском языке, заявила министр образования и науки страны Анна Новосад.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Футбол
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА сократился до минимума.
Pravda.Ru вчера в 17:24
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 05:41
Футбол
Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
RT на русском 09:14
Наука
Человека за стеной идентифицировали с помощью Wi-Fi и видеозаписи
Ученые смогли идентифицировать человека за стеной при помощи Wi-Fi и видеозаписей.
Ugpressa.ru 01 октября в 08:29