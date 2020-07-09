Транспорт
Газета.RuМетро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
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с чего всё началось
В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро планируется провести эксперимент по снижению тарифов на проезд на 30% или 50% вне часа пик, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва-24».Коммерсантъ12:02
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