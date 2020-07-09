Транспорт
Газета.RuМетро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
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Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета 07 июля в 09:07
Происшествия
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Автоспорт
В «Ред Булле» опровергли информацию о возвращении Феттеля
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал информацию о возможном возвращении немецкого пилота Себастьяна Феттеля в команду.
Газета.Ru 07:53
Здоровье
Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией
Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского минздрава, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:29
Происшествия
Судья проекта «Танцы со звездами» подрался с супругой в центре Москвы
Даже адвокату, который присутствовал в ходе беседы, пришлось поучаствовать в драке.
ИнфоСМИ 11:31
Транспорт
Метро Петербурга с 13 июля вернется к обычному режиму работы
"Метрополитен Санкт-Петербурга с 13 июля вернется к стандартному режиму работы", - сказала собеседница агентства.
ТАСС 11:22
Происшествия
Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника
В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток.
Известия 08:03
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru 09:11
Баскетбол
Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА
RT на русском 11:36
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Хоккеист Иван Телегин решил действовать более решительно, подав иск о разделе имущества, совместно нажитого с Пелагеей во время брака.
Дни24 04:54
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости 11:09
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Футбол
Урал — Динамо 2:1
RT на русском 11:56
Наука
Кольца деревьев указали на климатическую аномалию в XX веке
Ученые исследовали годичные кольца на срезах деревьев за несколько веков и выяснили, что в середине прошлого века начались экстремальные изменения климата.
МедиаПоток 10:31
Политика
Памфилова предложила провести сентябрьские выборы в течение 2−3 дней
Глава Центризбирома Элла Пафилова предложила президенту России Владимиру Путину провести выборы в сентябре 2020 года в течение двух-трех дней.
МР7.ру 08:41
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости 10:40
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна 10:38
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy Bank Limited может не выплачивать проценты по кредиту, полученному им от кипрской компании Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга.
Коммерсантъ 02:24
Общество
Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса
Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Политика
Роскомнадзор передал МВД данные по фейкам СМИ-иноагентов о голосовании
В МВД переданы материалы для привлечения СМИ-иноагентов к ответственности за распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Взгляд.ру 11:55