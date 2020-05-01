Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаМосковский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с третьего мая. Решение принято из-за низкой нагрузки. Всего эта мера коснулась 78 станций, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Читать в источнике
Комментировать277

Подробнее о событии

Вестибюли 45 станций метро временно закроют из‑за низкой нагрузки с 3 мая

РИАМО14:08

Вестибюли трети станций московского метро будут закрыты с 3 мая

Интерфакс14:28

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вечерняя Москва14:26

Вестибюли 45 станций метро закроют с 3 мая

Москва 2414:29

В Москве временно закроют вестибюли 45 станций метро

Московский Комсомолец14:03

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая

РИА Новости13:55

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой нагрузки с 3 мая

Агентство Москва13:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:14, Ашберн

Комментарии

Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
62
Космос

Данные Parker Solar Probe соответствуют 20-летней теории

Джастин Каспер, профессор климатических и космических наук и инженерии в Мичиганском университете, сказал, что нынешние и бывшие исследователи, во главе с Леннардом Фиском, профессором космических наук, профессором университета им. Томаса М. Донахью, собрали сложную картину работы Солнца задолго до того, как был запущен Parker в августе 2018 года.
AstroNews.ru 10:01
Происшествия

На Украине при крушении одномоторного самолета погибли два человека

Одномоторный самолет разбился в пятницу в Днепропетровской области Украины, два человека погибли, сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости 12:33
6
Общество

Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

RT на русском 10:33
26
Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса

Напомним, ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.
RuNews24.ru вчера в 23:35
595
Энергетика

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
70
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Чи Сон Хо уверен, что Северная Корея не сообщает о смерти лидера официально потому, что столкнулась со сложной проблемой преемственности.
Инфорос 13:02
100
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
683
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
1,3K
Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru 19:45
18
Общество

В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга

Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
403
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru 05:59
12
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 15:50
1
Футбол

Еще один футболист выступил с критикой властей

«Рамблер» писал, что ранее Евгений Фролов резко осудил власти России за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения во время пандемии коронавируса.
Рамблер 04:43
Происшествия

Не менее 17 человек погибли при попытке побега из венесуэльской тюрьмы

В результате беспорядков в венесуэльской тюрьме погибли по меньшей мере 17 человек, еще девять пострадали.
Известия 19:41
Общество

Студент рассказал о необычном симптоме коронавируса

Заразившийся коронавирусом студент РУДН Леонид Пастернак рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о необычном проявлении болезни — повышенном аппетите.
РИА Новости 18:40
Экономика

МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:58
1
Спорт

Играем бесплатно в Steam и Xbox-версии Mafia III

В Steam стандартная версия Mafia III до 7 мая продаётся со скидкой в 75%. На дополнения и сезонный пропуск предложение не распространяется.
Городской портал Новый Нижний 10:00
Космос

Совет РАН по космосу одобрил создание в России многоразовой ракеты

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил проект Роскосмоса по созданию многоразовых космических ракет.
Коммерсантъ 00:44
10
Кино

Релиз «Джона Уика 4» перенесли на год

Главным переносом можно назвать «Джона Уика 4» — изначально релиз проекта был назначен на 21 мая 2021 года, однако теперь картина выйдет лишь 27 мая 2022 года.
Игромания.ру 17:42
Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

ProstoProSport 10:28
1
Общество

ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
РИА Новости 08:47
256
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

РИА Новости 01:25
20
Наука

Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей

Rusargument 13:45
Экономика

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM 04:10
230
Общество

В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции.
ТАСС 17:34
4
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
73
Наука

Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса

В качестве альтернативы медицинским маскам врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы.
Мой Брянск 05:02
187
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
635
Общество

Глава Минздрава заявил о важном рубеже борьбы с коронавирусом

Россия подходит к «важнейшему рубежу» борьбы с коронавирусной инфекцией, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РБК 08:59
200
Как работают Яндекс.Новости?
Главное