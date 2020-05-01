Транспорт
Российская газетаМосковский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с третьего мая. Решение принято из-за низкой нагрузки. Всего эта мера коснулась 78 станций, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
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В результате беспорядков в венесуэльской тюрьме погибли по меньшей мере 17 человек, еще девять пострадали.
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Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции.
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