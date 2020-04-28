Транспорт

РБКРБКМетрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки. Таким образом, число закрытых вестибюлей достигло 78.
Читать в источнике
Комментировать272

Подробнее о событии

Два выхода на станции «Шипиловская» и один на «Зябликово» временно закрыты

Новости. Зябликово28 апреля в 09:08

Вестибюли 45 станций метро закроют с 3 мая

Москва 2414:29

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вечерняя Москва14:26

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой нагрузки с 3 мая

Агентство Москва13:52

Вестибюли трети станций московского метрополитена будут закрыты из-за низкой загрузки

Эхо Москвы14:31

В СВАО закрыли три вестибюля на станциях метро

MOS.news28 апреля в 09:00

Из-за низкой нагрузки закроют вестибюли еще на 13 станциях метро

Москва меняется28 апреля в 07:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:38, Ашберн

Комментарии

Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Новые автомобили 00:07
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 16:28
1,2K
Здоровье

Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
180
Космос

Строительные блоки жизни найдены в знаменитом марсианском метеорите

Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Аллан Хиллз 84001 (ALH84001) содержит природные органические молекулы.
HotGeo вчера в 11:35
1
Общество

Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом

Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:44
199
Политика

Премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин инфицирован коронавирусом.
Би-порт вчера в 12:58
5,7K
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
1,9K
Экономика

МВФ одобрил выделение $10,8 миллиарда Колумбии

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 10,8 миллиарда долларов Колумбии на предотвращение кризиса в свете пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте организации.
РИА Новости 17:31
Энергетика

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
70
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
8,4K
Политика

Трамп отказался отвечать журналистам, жив ли Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп во время очередного брифинга в Белом доме отказался отвечать на вопрос, как себя чувствует северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает агентство Reuters.
Комсомольская правда 18:18
Политика

В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс 11:23
20
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
675
Космос

Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов

Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости вчера в 11:48
7
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры Новиковой

Сергей Жигунов после очередного ухода от 61-летней жены Веры Новиковой отсудил долю в квартире.
Дни24 02:40
98
Автоспорт

26 лет назад погиб Айртон Сенна

Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
Sports.ru 04:16
1
Армия и оружие

Кедми рассказал, как США хотят напасть на Россию

США усилят противостояние в космическом пространстве, проиграв России соперничество в создании стратегических ракет.
ФАН вчера в 12:05
13
Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
184
Футбол

Экс-спартаковец Давыдов покинет болгарский ЦСКА

Газета.Ru 29 апреля в 08:23
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
886
Происшествия

Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру

Украина.ру 07:25
Кино

Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»

В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro вчера в 09:15
1
Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
12
Футбол

Сезон АПЛ будет доигран только на нейтральных стадионах

Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) будет доигран только на нейтральных стадионах, сообщает BBC. Такое решение приняло руководство лиги.
Газета.Ru 14:38
Общество

Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь

Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
3
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
53
Общество

Попова считает правильным шагом введение масочного режима в регионах

Регионы России, которые вводят обязательный масочный режим из-за эпидемии коронавируса, поступают правильно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио "Комсомольская правда", размещенном в пятницу на сайте вещателя.
ТАСС 12:48
5
Общество

Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России

По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
3
Наука

Ученые нашли природное средство от похмелья

Недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкоголя, могут облегчить экстракты некоторых растений.
РЕН ТВ 18:23
1
Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
246
Как работают Яндекс.Новости?
Главное