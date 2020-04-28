Транспорт

РБКРБКМетрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки. Таким образом, число закрытых вестибюлей достигло 78.
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