Транспорт
РБКМетрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки. Таким образом, число закрытых вестибюлей достигло 78.
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Два выхода на станции «Шипиловская» и один на «Зябликово» временно закрыты
Новости. Зябликово28 апреля в 09:08
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