Экономика

ИзвестияИзвестияМетры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
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Понижение цен на аренду квартир в Казани: уловка арендодателей или правда?

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Цены на аренду жилья в крупных городах выросли

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