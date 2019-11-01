Экономика
ИзвестияМетры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%
Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
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Понижение цен на аренду квартир в Казани: уловка арендодателей или правда?
Sntat.ru29 октября в 00:30
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:46, Вашингтон
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«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5.
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Названы номинанты «Золотой маски»
Названы номинанты «Золотой маски» В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялась пресс-конференция, на которой были названы претенденты на «Золотую маску»-2020 в главных и частных номинациях, а председатели экспертных советов постарались обосновать свой выбор.
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Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
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Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что в арсенале у Северной Кореи имеется достаточно сюрпризов, способных испортить настроение не только США, но и другим странам.
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Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании
В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
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Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
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GM выпустил новый стильный кроссовер размером с Hyundai Creta
СП General Motors-SAIC выпустило на китайский рынок новый бюджетный кроссовер Baojun RS-3.
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
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Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
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Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
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Как пишет "Нью-Йорк таймс", Трамп в сентябре уведомил суд о том, что его постоянным адресом следует считать поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич.
Спорт
Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Армия и оружие
Турция передала России 18 сирийских военнопленных
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ведутся переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии.
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Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС
Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
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Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
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Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.
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Laros планирует начать пуски многоразовой ракеты для выведения спутников в 2024-2026 годах
Российская частная компания Laros начнет запуски орбитальной версии своей многоразовой ракеты-носителя, способной выводить до 200 кг на орбиту высотой до 500 км, в 2024-2026 годах.
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Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус
По оценкам экспертов, программа Xhelper тщательно прячется от владельцев устройств и может сохраниться даже при сбросе гаджета до заводских настроек.